FOTOS | Fans de Exatlón acusan a Aristeo de "creído e insolente".

Aristeo Cázares es uno de los rivales a vencer en Exatlón All Star, pues como dice la máxima autoridad, Antonio Rosique, ¡es el campeón más dominante! Ya que no solo ganó de manera colosal la segunda temporada, sino que es el máximo ganador de medallas en la historia y ha puesto su nombre en los mejores tiempos de cada circuito.

Es amado por muchos, odiado por otros, pero en esta temporada, ¡el “hate” le está cayendo muchísimo! Y es que su actitud no lo ha ayudado mucho. Algunos de los internautas lo califican como “pesado, creído e insolente”...

Y es que en ocasiones, Aristeo Cázares ha demeritado a sus rivales, que por cierto, en su mayoría son sus amigos. ¿Será un juego para él? ¿Será un personaje? ¿Será parte de su estrategia? ¡No se sabe! Lo que es un hecho es que tampoco al equipo azul le ha gustado cómo se ha comportado el “Agui-león”.

¿Qué ha pasado con el primer campeón rojo? Te contamos los detalles en las fotografías, checa la galería completa.