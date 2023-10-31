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FOTOS | La semana final de La Isla comenzó con desafíos determinantes

Los primeros dos Juegos por la Salvación abrieron la semana final de La Isla; Betsabé, Julio, Alexia y Maite acapararon los reflectores. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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