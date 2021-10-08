FOTOS | ¡Lyn May abrirá su cuenta de OnlyFans y enseñará todo!

Lyn May siempre está en el ojo dle huracán, ¡le encanta el escándalo! Y esta semana no fue la excepción, pues confesó que quiere abrir ya su cuenta de OnlyFans, ¡pues quiere ganar mucho dinero! Checa las fotos AQUÍ.

Lyn May abrirá su cuenta de OnlyFans, ¡y no habrá ninguna censura!

Desde hace algunas semanas, Lyn May ha tenido los reflectores encima, ¡esto por el supuesto embarazo que ha compartido en redes sociales a sus 68 años! Primero dijo que estaba embarazada, luego que eran gemelos, ¡y ahora dice que probablemente ya no está embarazada pues pasó tremendo susto en un viaje en avión!

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Pero ahora su nombre suena nuevamente en el mundo del espectáculo en México, ¡pues confesó que ya quiere abrir su cuenta de OnlyFans, plataforma online en donde las personas pueden pagar por contenido (fotos, videos y transmisiones en vivo de cualquier tipo) a través de una membresía mensual.

“Ya la voy abrir porque están ganando dinero otras personas y yo no”, dijo Lyn May. Y es que en dicha plataforma algunos famosos han generado una fortuna por compartir contenido erótico a los seguidores que sí pagan una suscripción mensual para obtener su contenido.

Lyn May sin pelos en la lengua dijo que cuando la abriera, su público recibiría contenido sin censura “desnuditos enseñando el chango”. ¡Qué fuerte!

¿Tendrá muchos suscriptores?

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