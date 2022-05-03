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FOTOS | ¡Maluma reunió a Madonna y Grupo Firme en uno de sus conciertos!

Maluma dio un concierto en su natal Medellín, ¡y logró que Madonna y Grupo Firme cantarán con él en el escenario! Te contamos.

Por: TV Azteca

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Madonna con sombrero.jpg
Grupo Firme listo para concierto de Maluma.jpg
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Maluma y Madonna preparados para el concierto.jpg
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