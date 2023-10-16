  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Britney Spears no sabía quiénes eran Maluma y J Balvin

Recientemente, Maluma subió unas fotografías junto a J Balvin y Britney Spears, ¡pero la cantante confesó que no sabía quiénes eran ellos! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Maluma con j balvin y britney spears.jpg
Maluma grabando (2).jpg
J Balvin fit.jpg
Britney en bikini.jpg
Maluma con j balvin y britney spears (2).jpg
Maluma selfie.jpg
J Balvin en México.jpg
Britney de novia.jpg
Maluma grabando.jpg
Maluma caminando.jpg
J Balvin de perfil.jpg
Britney de amarillo.jpg
Maluma bebiendo.jpg
J Balvin con lentes.jpg
Britney seria.jpg
/
Maluma con j balvin y britney spears.jpg
Maluma grabando (2).jpg
J Balvin fit.jpg
Britney en bikini.jpg
Maluma con j balvin y britney spears (2).jpg
Maluma selfie.jpg
J Balvin en México.jpg
Britney de novia.jpg
Maluma grabando.jpg
Maluma caminando.jpg
J Balvin de perfil.jpg
Britney de amarillo.jpg
Maluma bebiendo.jpg
J Balvin con lentes.jpg
Britney seria.jpg
Maluma con j balvin y britney spears.jpg
Maluma grabando (2).jpg
J Balvin fit.jpg
Britney en bikini.jpg
Maluma con j balvin y britney spears (2).jpg
Maluma selfie.jpg
J Balvin en México.jpg
Britney de novia.jpg
Maluma grabando.jpg
Maluma caminando.jpg
J Balvin de perfil.jpg
Britney de amarillo.jpg
Maluma bebiendo.jpg
J Balvin con lentes.jpg
Britney seria.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado