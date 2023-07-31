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FOTOS | Mar de Regil vende pinturas "mal hechas y plagiadas" en miles de pesos

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ¡es acabada en redes sociales! Internautas critican los dibujos que vende como obras de arte. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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