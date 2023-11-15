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FOTOS | Maribel Guardia reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo

La estrella de la pantalla chica, aún dolida, recordó la noticia más triste que recibió mientras trabajaba. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Foto de julián Figueroa
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Maribel Guardia selfie con su nieto.jpg
Julián Figueroa cantando junto a Maribel Guarida
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Maribel Guardia junto a Julián Figueroa
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José Julián junto a su padre Julián Figueroa
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¿Qué es el infarto miocardio que le costó la vida a Julián Figueroa?
Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
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Foto de julián Figueroa
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Julián Figueroa cantando junto a Maribel Guarida
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Maribel Guardia junto a Julián Figueroa
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José Julián junto a su padre Julián Figueroa
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¿Qué es el infarto miocardio que le costó la vida a Julián Figueroa?
Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
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Julián Figueroa cantando junto a Maribel Guarida
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¿Qué es el infarto miocardio que le costó la vida a Julián Figueroa?
Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
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