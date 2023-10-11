  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y de paso lo compara con un perro

La argentina usó palabras incorrectas al referirse al mexicano y las redes estallaron. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Nicki guapa.jpg
Nicki de negro.jpg
Peso Pluma canta.jpg
Nicki de perfil.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Nicki en el auto.jpg
Peso pluma feliz.jpg
Nicki foto en el espejo.jpg
Peso Pluma champagne.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Nicki con frio.jpg
Peso Pluma posando.jpg
/
Nicki guapa.jpg
Nicki de negro.jpg
Peso Pluma canta.jpg
Nicki de perfil.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Nicki en el auto.jpg
Peso pluma feliz.jpg
Nicki foto en el espejo.jpg
Peso Pluma champagne.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Nicki con frio.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Nicki guapa.jpg
Nicki de negro.jpg
Peso Pluma canta.jpg
Nicki de perfil.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Nicki en el auto.jpg
Peso pluma feliz.jpg
Nicki foto en el espejo.jpg
Peso Pluma champagne.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Nicki con frio.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado