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FOTOS | Fan de Paulina Rubio hizo llorar a la cantante ante cientos de peruanos

La cantante mexicana se dejó ver muy vulnerable ante sus seguidores de Perú. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Paulina Rubio selfie.jpg
Paulina Rubio en entrevista.jpg
Paulina Rubio lago .jpg
Paulina Rubio programa.jpg
Paulina Rubio saltando en la playa.jpg
Paulina Rubio en concierto (2).jpg
Paulina Rubio con lentes.jpg
Paulina Rubio sombrero .jpg
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Paulina Rubio riendo .jpg
Paulina Rubio haciendo un corazón .jpg
Paulina Rubio de peluche rosa.jpg
Paulina Rubio con gorra.jpg
Paulina Rubio de vacaciones.jpg
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