Si no se vacunan, no pueden trabajar con Pepe Aguilar, ¡mensaje tajante!

El cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, comentó en sus redes sociales, que quien no esté vacunado o se vacune próximamente, ¡no podrá trabajar con él! Envió un mensaje claro a sus trabajadores. Te contamos los detalles.

Pepe Aguilar condiciona a sus trabajadores para que se pongan la vacuna.

Luego de que Pepe Aguilar subiera un video a sus redes sociales hablando sobre la vacuna contra el COVID-19, ¡ha dado mucho de qué hablar! Pues dijo estar en contra de las personas que no creen en la vacuna y que no piensan vacunarse, además, hizo una advertencia a sus trabajadores...

“Yo tengo personas en mi organización que no están de acuerdo en vacunarse y ¿qué crees que les va a pasar? Pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen. Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado” Dijo claramente Pepe Aguilar.

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El cantante dijo también que no entendía por qué había personas que no creían en la vacuna “El hecho es que la gente se sigue muriendo y por favor no digan tarugadas, que no es por el COVID, que es una conspiración, yo creo que tenemos un poquito más de cabeza”. Confesó Aguilar.

De igual forma, dijo que respeta la decisión de cada quien, sin embargo, quería externar su opinión al respecto. “Respeto mucho la decisión de cada quien pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros. En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas, se me hace con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío”.

Afirmó también que para entrar a su casa, es requisito que estés vacunado. "¿Y qué me van a decir? ¿Que es anticonstitucional? Es mi casa, my rules; mi espectáculo, mis colaboradores, están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules, punto”. Dijo contundentemente Pepe Aguilar.

Para finalizar su video, Aguilar invitó a sus seguidores a aplicarse la vacuna. "Vacúnense, los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. No se trata de que no respete a las personas, se trata de que no respeto que no respeten, ¿cómo la ven?”

¿Estás de acuerdo con Pepe Aguilar?

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