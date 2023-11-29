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FOTOS | Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su relación con fotos en redes

Aunque ya estaba más que confirmado, Peso Pluma y Nicki Nicole por fin presumen su amor en redes sociales, ¡subieron sus primeras fotografías!

Por: Ana Patricia Pérez

Peso pluma feliz.jpg
Peso pluma con lentes.jpg
Nicki labios rojos.jpg
Peso pluma feliz (4).jpg
Peso Pluma presentación.jpg
Nicki selfie.jpg
Peso pluma feliz (3).jpg
Peso pluma y Bzrp.jpg
Nicki guapa.jpg
Peso Pluma sonrisa.jpg
Nicki maquillada.jpg
Peso pluma y Gera.jpg
Nicki selfie (2).jpg
Peso pluma feliz (5).jpg
Nicki gorro.jpg
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Peso pluma en concierto.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso Pluma de fiesta.jpg
Nicki bata.jpg
Peso pluma con flow.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki de negro.jpg
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