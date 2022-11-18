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FOTOS | Platanito hace un chiste sobre Debanhi Escobar, ¡y Franco Escamilla lo defiende!

Luego de que Platanito hiciera un mal chiste, Franco Escamilla negó que un chiste pueda fomentar la violencia contra las mujeres.

Por: TV Azteca

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