Conoce a Kevin Cerda, gimnasta y nuevo refuerzo del equipo azul.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Kevin Cerda, forma parte del equipo azul de Conquistadores y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te lo presentamos.

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¿Quién es Kevin Cerda, refuerzo de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Kevin Cerda, atleta de Conquistadores azules.

Kevin tiene 27 años, es de Sonora y practica gimnasia, su especialidad es el caballo. Ha participado en diversas competencias nacionales e internacionales como Panamericanos y Centroamericanos.

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Además de ser atleta de alto rendimiento y orgullo mexicano, también es estudiante de arquitectura. Es uno de los pocos atletas que ha pasado por Exatlón México que es casado, su esposa se llama Bianca y también es Arquitecta. Antes de casarse, llevaban siete años de novios y en julio de este año se casaron, ¡sí, tiene dos meses de matrimonio y ya está en Exatlón! Bianca es una gran fan del programa, así que sin dudarlo lo apoyó, lo ayudó a entrenar y le echa porras todos los días.

Kevin pertenece a la Selección Nacional. Vivió en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) hasta que llegó la pandemia y tuvo que cerrar, por lo que se vio obligado a poner un gimnasio en casa para seguir entrenando durante el confinamiento. Lamentablemente hace un año sufrió una lesión en el hombro y tuvo que ser operado, pero ya está recuperado y dando todo en los circuitos de Exatlón.

Te compartimos algunos de sus logros deportivos:

Ha participado en

-Juegos Panamericanos.

- Juegos Centroamericanos en los años 2014 y 2018.

- También participó en Olimpiadas Nacionales (medalla de plata año 2012. Medallas: 1 oro y 4 plata. Año 2013) y Copas del mundo donde ganó una medalla de bronce (Portugal 2018).

- Además obtuvo el lugar 23 en el campeonato mundial de gimnasia en el año 2017 en la categoría All Around.

Tiene unos días dentro de la competencia, ¡pero pareciera que lleva semanas! Pues tiene tremenda agilidad, muy buen tiro y parece totalmente acoplado a sus compañeros. ¿Será uno de los rivales a vencer próximamente?

Síguelo y apóyalo. Recuerda que Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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