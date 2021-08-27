Conoce a Tanya Nuñez, practica atletismo y es guardiana de Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Tanya Nuñez, forma parte del equipo azul de Conquistadores y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te la presentamos.

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¿Quién es Tanya Nuñez de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Tanya, atleta de Conquistadores azules.

Tanya tiene 25 años, es de Jalisco y practica Atletismo, es velocista para ser exactos. Ha ganado muchos premios y títulos internacionales como Sub-20, ha competido en 100 y 200 metros, y ha estado involucrada en varias disputas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva.

Además, Tanya es una mujer sumamente preparada, no solo deportivamente, también académicamente. Estudió en la Universidad de las Américas en Puebla una licenciatura en Comunicación y Producción de Medios y una maestría en Administración de Empresas. ¡Sin duda una joven que es ejemplo a seguir para las generaciones que la ven en Exatlón México! Se puede ser bueno en todo lo que te propongas.

Te compartimos sus logros deportivos más destacados:



Participación en Olimpiadas Nacionales desde el 2006 hasta el 2014.

Medallas de Oro en Olimpiadas Nacionales (2006,2007,2008,2014,2015 y 2016).

Participación en Juegos Centroamericanos consiguiendo Medalla de plata en El Salvador (2007).

Síguela y apóyala en esta nueva aventura. Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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