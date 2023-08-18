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FOTOS | Salma Hayek orgullosamente mexicana, ¡presume la comida!

Nuestra querida Salma Hayek no se olvida de su país y no pierde oportunidad de presumir lo rico que se come en México, te mostramos las fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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