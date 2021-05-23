FOTOS: Aguerrido juego en los mares de Survivor México por inmunidad.

Los sobrevivientes regresaron a su refugio después del concejo tribal extraordinario. La tribu Halcón felicita a Adianez Hernández y revelaron que no se esperaban el cambio de capitanía en la tribu Jaguar.

Adianez confesó ante cámaras que se esforzará al máximo y confiará en sus compañeros. Sargento Rap confronta a sus compañeros pues no quedó conforme al no ser considerado en las reuniones para el cambio de capitán de Survivor México.

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Sargento Rap visitó a Alejandra Toussaint en su cueva y conversaron sobre el complot que recibió de sus compañeros. Alejandra comentó que Cyntia González y Kristal Silva fueron quienes idearon el plan para derrocar a Sargento Rap.

Los ganadores del collar de inmunidad individual descansarán en una cómoda cama.

Halcones y Jaguares se disputan el collar de inmunidad individual de Survivor México, Aranza Carreiro nuevamente derrotó a sus compañeros y compartirá la cama y el delicioso desayuno adicional con Julio Barraza.

Denisha asombró a sus compañeros al convertirse en portadora del collar de inmunidad individual y decidió compartir el desayuno especial y la cómoda cama con su nueva capitana, Adianez Hernández.

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Sargento Rap y Alejandra Toussaint han convivido más desde que Sargento dejó de ser capitán de la tribu Jaguar. Sus compañeros han notado el aislamiento voluntario que Alejandra impuso, Eduardo Barquín confesó ante cámaras que al parecer Sargento está comiendo doble al aliarse con Alejandra.

Denisha reveló ante cámaras que no cederá su tótem de inmunidad individual pese a los comentarios de Paco Pizaña y Gary Centeno. Pablo Martí, Paco y Gary planean que el siguiente nominado sea Jorge Ortín.

Conflicto por alimentos en el concejo tribal de Survivor México.

Después del triunfo garrafal de la tribu Halcón, los sobrevivientes se reunieron en el concejo tribal de Survivor México. Integrantes de la tribu Halcón mostraron disgusto pues desaparecieron algunas porciones de comida que tenían guardadas y al parecer nadie sabe qué es lo que ocurre.

Finalmente, Alejandra Toussaint resultó nominada por su tribu para enfrentarse al juego de la extinción de Survivor México.

