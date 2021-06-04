FOTOS: Feroz enfrentamiento entre Halcones y Jaguares de Survivor.

Cyntia González se disculpó con sus compañeras pero les preparará los deliciosos suministros que ganaron en el juego anterior. Alejandra Toussaint estaba consciente que ella no tendría oportunidad de disfrutar la recompensa debido al conflicto que tuvo con Cyntia en Survivor México.

Bárbara Falconi confesó ante cámaras que se saboreó la pasta del juego de la recompensa sin embargo tratará de mejorar ya que el haber perdido los suministros le afectó garrafalmente en el ánimo y en la alimentación en Survivor México.

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Alejandra Toussaint le pidió disculpas a Cyntia González pues planea volver a ganarse la confianza de la tribu Jaguar para replantear su estrategia de supervivencia en Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentan bajo la lluvia en Survivor México.

‘Warrior’ le da la bienvenida a los sobrevivientes quienes se tuvieron que enfrentar a un aguerrido juego bajo una tormenta en las playas de Survivor México para obtener dos kilogramos de proteína, repartida entre carne roja y pollo fresco.

Un arduo enfrentamiento frente a frente entre Halcones y Jaguares, la concentración y estrategia fueron fundamentales. Finalmente la tribu Jaguar resultó victoriosa de la deliciosa recompensa con un contundente triunfo.

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Los sobrevivientes se enfrentan en las tierras de Survivor México por una jugosa recompensa, una comida completa en un restaurante fuera de las selvas de Survivor México.

Después de un trepidante duelo en equipos a través de un circuito de obstáculos, la tribu Jaguar nuevamente logró derrotar a la tribu Halcón gracias a su puntería y certeza en los juegos.

Cambio de integrantes en la tribu Halcón y Jaguar de Survivor México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes a un concejo tribal extraordinario en el que anunció que se mezclarán algunos integrantes de ambas tribus para equilibrar la competencia. Los nuevos integrantes de Halcones son: Sargento, Aranza, Julio y Valeria. Jorge, Bárbara, Paco, Pablo y Fernando se integran a la tribu Jaguar.

