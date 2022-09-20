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FOTOS | Inicia la última semana de Survivor México 19 septiembre 2022.

Ocho sobrevivientes se enfrentaron para buscar un lugar en la final de Survivor México. Todos quieren coronarse como el gran triunfador de esta temporada.

Por: Redacción Azteca UNO

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