FOTOS: Las tribus se fusionaron en Survivor México.

Los integrantes de la tribu Halcón llegaron triunfantes a Punta Cana para disfrutar su recompensa, nada con tiburones y delfines. Sargento Rap reveló ante cámaras que se esforzó mucho por las lesiones de sus manos pero logró ganar y cumplir su sueño.

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Halcones y Jaguares se fusionan, sobrevivientes son una sola tribu en Survivor México.

Después de disfrutar de la recompensa inconmensurable, los sobrevivientes disfrutaron de una comida completa en un restaurante exclusivo. Alejandra Tousaint, Paco Pizaña, Gary Centeno, Jorge Ortín y Fernando Vélez, hablaron sobre la integración a la Fusión Survivor.

Fernando Vélez confesó que ya no se unirá y se mantendrá neutro en la Fusión Survivor. Alejandra Toussaint está consciente de la alianza que formará Cyntia González con Julio Barraza y Denisha.

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Los sobrevivientes de ambas tribus se reunieron para iniciar la nueva etapa de Fusión Survivor, Carlos Guerrero “Warrior” brindó las indicaciones para poner en disputa el único collar de inmunidad individual en una prueba de eliminación.

Después de una ardua prueba de esfuerzo y resistencia, Pablo Pizaña logró conseguir su quinto collar de inmunidad individual para librarse de ser sentenciado en el Concejo Tribal de Survivor México.

Último tótem de inmunidad individual y eliminación inminente en Survivor México.

Los doce sobrevivientes de Survivor México se enfrentaron en una ardua prueba en la que solamente hubo dos ganadores. Un aguerrido duelo de equilibrio, fuerza, velocidad y destreza en el que Julio Barraza y Fernando Vélez resultaron victoriosos.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes para votar por tres integrantes que disputarán su permanencia en Survivor México. Tania Niebla aprovechó el último momento para revelar que poseía el tótem de inmunidad individual y se libró del duelo de extinción pese a que tenía 5 votos en su contra.

Denisha, Alejandra Toussaint y Jorge Ortín se enfrentaron en el duelo de extinción de Survivor México, lamentablemente Denisha no superó el duelo y resultó ser eliminada de Survivor México.

