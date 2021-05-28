FOTOS: Los sobrevivientes lo entregan todo por las recompensas.

Cyntia González, capitana de la tribu Jaguar llegó triunfal al refugio con tres deliciosas pizzas que negoció con Adianez Hernández, capitana de la tribu Halcón. Los sobrevivientes evalúan la decisión de sus capitanas ante el punto de encuentro.

Los integrantes de Survivor México derraman lágrimas ante recompensa.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes pues llegó el momento de abrir el sobre secreto que Adianez Hernández decidió canjear con Cyntia González. Sin embargo el juego por la recompensa se convirtió en un momento sumamente emotivo pues los sobrevivientes podrán llamar a sus familiares.

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Halcones y Jaguares se enfrentan en un trepidante duelo en los mares de Survivor México. rápidamente la tribu Halcón tomó la delantera, sin embargo la tribu Jaguar no se dejó vencer tan rápido y en una increíble remontada lograron el triunfo absoluto.

Los integrantes de la tribu Jaguar no contuvieron las lágrimas al escuchar a sus familiares mediante una llamada telefónica. Sin duda una invaluable recompensa que reconfortó el espíritu de los participantes de Survivor México.

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La tribu Halcón regresó al refugio y disfrutó de la sorpresa del sobre misterioso. Seis deliciosas pizzas más postre y refresco para todos los integrantes de la tribu Halcón de Survivor México.

Sargento Rap no dudó en reclamar la acción de Julio Barraza, pues ambos sobrevivientes habían acordado rearmar un techo provisional para el refugio de la tribu Halcón, sin embargo Sargento Rap se sintió aislado de la actividad.

Sobrevivientes se enfrentan por deliciosa recompensa en Survivor México.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ pone en juego un suculento plato con cuatro enchiladas verdes con pollo y refresco. Además disfrutarán de una película con palomitas para la tribu ganadora del arduo juego en las tierras de Survivor México.

La tribu Halcón obtuvo el triunfo absoluto y disfrutará de un delicioso platillo y una entretenida película en Survivor México.

