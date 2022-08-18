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FOTOS | ¿Quién ganó collar inmunidad Survivor México 18 agosto 2022?

En una emocionante contienda de resistencia, Cyntia, David y Kenta ganaron el collar de inmunidad Survivor México. La tribu Jaguar arrasó y ganó la recompensa.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Gabo pierde la oportunidad de jugar por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Julián no jugará por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Nahomi no jugará por el collar en Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse aferrados a la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Mantener la calma y la respiración en Survivor México 2022.
Yusef desea ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
David quiere sumar otro collar a su colección en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao aferrado a la estructura de Survivor México 2022.
“Warrior” hace entrega de los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad porque Jacky lo permitió en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cyntia celebró al ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa roles de canela, una colchoneta, sábanas y una almohada en Survivor México 2022.
En parejas tenían que buscar las llaves del candado en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos aunque estén unidos con el candado a su pareja de Survivor México 2022.
Abrir la compuerta para llegar al mecanismo de Survivor México 2022.
Derribar el poste que tenía los costales para la parte final del juego en Survivor México 2022.
Y lanzarlos para encestarlos en la parte final del circuito de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de sincronía y velocidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Fuerza, velocidad y juego en parejas por la recompensa de Survivor México 2022.
Invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Halcones buscan desesperadamente conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron muchas calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Gabo pierde la oportunidad de jugar por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Julián no jugará por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Nahomi no jugará por el collar en Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse aferrados a la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Mantener la calma y la respiración en Survivor México 2022.
Yusef desea ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
David quiere sumar otro collar a su colección en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao aferrado a la estructura de Survivor México 2022.
“Warrior” hace entrega de los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad porque Jacky lo permitió en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cyntia celebró al ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa roles de canela, una colchoneta, sábanas y una almohada en Survivor México 2022.
En parejas tenían que buscar las llaves del candado en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos aunque estén unidos con el candado a su pareja de Survivor México 2022.
Abrir la compuerta para llegar al mecanismo de Survivor México 2022.
Derribar el poste que tenía los costales para la parte final del juego en Survivor México 2022.
Y lanzarlos para encestarlos en la parte final del circuito de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de sincronía y velocidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Fuerza, velocidad y juego en parejas por la recompensa de Survivor México 2022.
Invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Halcones buscan desesperadamente conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron muchas calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Gabo pierde la oportunidad de jugar por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Julián no jugará por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Nahomi no jugará por el collar en Survivor México 2022.
Tenían que mantenerse aferrados a la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Mantener la calma y la respiración en Survivor México 2022.
Yusef desea ganar el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
David quiere sumar otro collar a su colección en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao aferrado a la estructura de Survivor México 2022.
“Warrior” hace entrega de los collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Kenta ganó el collar de inmunidad porque Jacky lo permitió en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cyntia celebró al ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa roles de canela, una colchoneta, sábanas y una almohada en Survivor México 2022.
En parejas tenían que buscar las llaves del candado en Survivor México 2022.
Recorrer el circuito de obstáculos aunque estén unidos con el candado a su pareja de Survivor México 2022.
Abrir la compuerta para llegar al mecanismo de Survivor México 2022.
Derribar el poste que tenía los costales para la parte final del juego en Survivor México 2022.
Y lanzarlos para encestarlos en la parte final del circuito de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de sincronía y velocidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Fuerza, velocidad y juego en parejas por la recompensa de Survivor México 2022.
Invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego en Survivor México 2022.
Halcones buscan desesperadamente conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Los Otros no consiguieron muchas calaveras en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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