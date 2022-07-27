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FOTOS | ¿Quién ganó la comunicación Survivor México 27 de julio 2022?

“Warrior” puso en disputa una invaluable recompensa, una carta de sus seres queridos. Jaguares ganaron el juego por la comunicación Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones esperan conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Sándwiches y donas para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Ambas tribus tenían que elegir a su competidor en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Correr con todas sus fuerzas para colocar 3 banderines en la zona indicada del juego Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Riguroso juego de resistencia y fuerza para obtener alimentos en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa para sobrevivientes de Survivor México 2022.
Esfuerzo al máximo por la jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego entre Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la deliciosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa y Cathe llora por ganar en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la comunicación en Survivor México 2022.
La tribu Halcón conmocionada por la recompensa de Survivor México 2022.
Un delicioso wrap y cartas de los familiares de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean la victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su oponente para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Enfrentamiento mano a mano por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares consiguen la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Halcones remontan para ganar la comunicación en Survivor México 2022.
Equilibrio y serenidad por increíble premio en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes se enfrentan por la comunicación en Survivor México 2022.
Lucha de sobrevivientes en Survivor México 2022.
Estrategia para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones esperan conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Sándwiches y donas para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Ambas tribus tenían que elegir a su competidor en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Correr con todas sus fuerzas para colocar 3 banderines en la zona indicada del juego Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Riguroso juego de resistencia y fuerza para obtener alimentos en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa para sobrevivientes de Survivor México 2022.
Esfuerzo al máximo por la jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego entre Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la deliciosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa y Cathe llora por ganar en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la comunicación en Survivor México 2022.
La tribu Halcón conmocionada por la recompensa de Survivor México 2022.
Un delicioso wrap y cartas de los familiares de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean la victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su oponente para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Enfrentamiento mano a mano por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares consiguen la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Halcones remontan para ganar la comunicación en Survivor México 2022.
Equilibrio y serenidad por increíble premio en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes se enfrentan por la comunicación en Survivor México 2022.
Lucha de sobrevivientes en Survivor México 2022.
Estrategia para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Halcones esperan conocer la recompensa de Survivor México 2022.
Sándwiches y donas para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares conmocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Ambas tribus tenían que elegir a su competidor en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Correr con todas sus fuerzas para colocar 3 banderines en la zona indicada del juego Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Riguroso juego de resistencia y fuerza para obtener alimentos en Survivor México 2022.
Halcones toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Jugosa recompensa en disputa para sobrevivientes de Survivor México 2022.
Esfuerzo al máximo por la jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego entre Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar desea la deliciosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa y Cathe llora por ganar en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la comunicación en Survivor México 2022.
La tribu Halcón conmocionada por la recompensa de Survivor México 2022.
Un delicioso wrap y cartas de los familiares de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Jaguares desean la victoria en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su oponente para conseguir una calavera en Survivor México 2022.
Enfrentamiento mano a mano por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares consiguen la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Halcones remontan para ganar la comunicación en Survivor México 2022.
Equilibrio y serenidad por increíble premio en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes se enfrentan por la comunicación en Survivor México 2022.
Lucha de sobrevivientes en Survivor México 2022.
Estrategia para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Jaguares celebrando en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la comunicación Survivor México 2022.

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