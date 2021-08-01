FOTOS: Últimas semanas Survivor México y enfrentamientos emocionantes.

Julio Barraza le confesó a Paco Pizaña que tiene miedo de que Sargento Rap o Pablo Martí ganen el segundo collar de inmunidad individual de Survivor México pues cree que por las fricciones pasadas lo manden al duelo de extinción directamente.

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Nadie quiere ser nominado, sobrevivientes buscan alianzas para eliminar a los más débiles.

Cyntia González le propuso a Julio Barraza que nominen a Jorge Ortín y a Alejandra Toussaint al juego de extinción. Paco Pizaña reveló ante cámaras que se enfocará en los juegos y no hará mucho caso en la convivencia del campamento.

Fernando Vélez, Sargento Rap, Pablo Martí y Adianez Hernández disfrutaron de una experiencia única en los mares de Punta Cana. Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los sobrevivientes para poner en disputa el segundo collar de inmunidad individual de Survivor México.

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Adianez Hernández no participará en la prueba por el segundo collar de inmunidad individual. Nueve sobrevivientes se enfrentaron en el trepidante circuito por fases y clasificatorias para conocer al segundo portador del collar de inmunidad de Survivor México.

Paco Pizaña resultó victorioso del segundo collar de inmunidad y se reunió con Julio Barraza para planear su estrategia para el concejo tribal de Survivor México pues planean ponerse de acuerdo con sus compañeros para eliminar a un elemento fuerte.

Carlos Guerrero “Warrior” le dio la bienvenida a los sobrevivientes para votar en el concejo tribal de Survivor México. Sargento Rap fue sentenciado con 5 votos mientras que Fernando Vélez y Pablo Martí fueron sentenciados directamente con los collares de Adianez y Paco.

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Empujones, gritos y rudeza entre Fernando Vélez y Jorge Ortin en Survivor México.

Después del Concejo Tribal, Fernando Vélez tomó con humor las acusaciones de Adianez Hernández y Alejandra Toussaint. Jorge Ortín se alteró y reveló que Fernando es un traidor a lo que ambos sobrevivientes se enfrentaron a empujones y gritos.

Pablo Martí, Sargento Rap y Fernando Vélez se enfrentaron en el duelo de extinción donde lamentablemente el equilibrio de Fernando Vélez no fue suficiente y resultó ser eliminado de Survivor México.

