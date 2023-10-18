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FOTOS | Así ha cambiado Zac Efron con el paso de los años

Zac Efron está por cumplir 36 años, y su trayectoria ha tenido de todo, aunque más altos que bajos. ¡No te puedes perder esta galería con sus mejores imágenes!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Zac Efron
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