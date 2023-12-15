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FOTOS | ¡OV7 da el último adiós! ¡Se despide de los escenarios!

OV7 cerró finalmente un ciclo. La agrupación se despidió de los escenarios tras más de treinta años juntos. ¡No te pierdas esta galería llena de nostalgia!

Por: Carolina Loaiza

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