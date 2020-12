FOTOS | Jennifer López, mejor conocida como “JLo”, se desnuda a sus 51 años para promocionar su nueva canción.

Te presentamos la foto de la nueva canción de JLo en donde posa desnuda.

Sin duda una de las artistas de talla mundial que nunca pasa de moda y que siempre está en boca de todos por sus canciones, su manera de bailar, sus show, sus iniciativas, los programas o pasarelas en las que participa y por todos los éxitos en su vida profesional, ¡es Jennifer López! A pesar de su edad, siempre está innovando, tanto en su música como en su imagen, ¡y esta vez no es la excepción! ¿Quieres saber de lo que hablamos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos de esta galería, ¡te van a encantar!

La actriz, cantante y bailarina, siempre la rompe en redes sociales, ¡pero esta vez se pasó! Y es que dejó a todos sorprendidos después de compartir la imagen de su nueva canción, “In The Morning”, en la que está como Dios la trajo al mundo, ¡sí, completamente desnuda! JLo tiene 51 años pero de pura sensualidad y talento. La publicación hasta el momento lleva 7 millones likes, ¡y cómo no, luce espectacular!

¿Cuál es su secreto para esa escultural figura? ¡Los huevos de pavo! Sí, así como lo lees. En la presentación de la portada de “In The Morning” en su cuenta de Instagram, usó el hashtag #TurkeyEgg. ¿Qué quiere decir esto? Es una referencia sobre la estricta dieta a la que se ha sometido los últimos meses y que la ayudan a tener un cuerpo mucho más definido que nunca a sus 51 años. ¡Apúntenle todos!

Y es que siempre ha tenido una figura envidiable, pero desde su protagónico en la película “Estafadoras de Wall Street”, ¡está impresionante! Luego la vimos en el medio tiempo del Super Bowl, después en el video de la canción Pa´ Ti junto a Maluma y ahora en esta épica portada, así que nos deja pensando, ¡no cabe duda que la edad está en la mente! Jennifer López es un gran ejemplo para todas las mujeres del mundo, es trabajadora, soñadora, madre incanzable y para ella rendirse en sus objetivos nunca es opción.

¡Le deseamos mucho éxito!