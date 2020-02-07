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El cantante Julio Preciado reveló lo difícil que fue para él conseguir un trasplante de riñón.

A días de haber sido intervenido quirúrgicamente, el originario de Mazatlán habló abiertamente del proceso de conseguir un riñón.

Por: TV Azteca

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