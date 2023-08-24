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FOTOS | Yahritza confiesa que tiene miedo de salir por amenazas

La banda de regional mexicano habla sobre sus polémicas declaraciones sobre México, en una entrevista en la que confesaron temer por su vida. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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