Con la emoción de la lucha de Dominik Mysterio en Triplemanía XXXIII, le preguntamos a la IA cómo luciría al estilo de los personajes de Dragon Ball

Como sabrás, algunas superestrellas de la WWE han confirmado su presencia en la próxima Trilpemanía XXXIII, un evento nunca antes presenciado el cuál estará cargado de figuras como Dominik Mysterio, hijo del Rey Mysterio.

Dominik se estará enfrentado a Dragón Lee, al Hijo del Vikingo y a El Grande Americano, en una lucha por el Megacampeonato AAA, título que “Dirty Dominik” querrá llevarse lejos de México.

Si bien, en los últimos años Dominik se ha ido haciendo de su propia historia, no es posible hacer de lado las polémicas en las que se ha envuelto, como sus pleitos con su padre o sus triángulos amorosos (es más mexicano que el nopal).

Entre la emoción por ver estas increíbles luchas, le hemos preguntado a la Inteligencia Artificial cómo luciría el joven luchador si hubiera sido dibujado por nadie más que Akira Toriyama para Dragon Ball.

Imagen generada con ChatGPT

¿Quién es Dominik Mysterio?

Dominik Óscar Gutiérrez, mejor conocido como Dominik Mysterio, nació el 5 de abril de 1997 en San Diego, California y hoy en día se ha ganado un papel dentro de la lucha libre, en especial en la marca estadounidense WWE, donde comenzó a aparecer desde que era un niño.

Sus primeros acercamientos al mundo de las luchas fue en la historia que marcaba una disputa por la paternidad de Dominik entre Rey Mysterio y el fallecido Eddie Guerrero, donde el enmascarado salió victorioso.

Años más tarde comenzó a hacer apariciones esporádicas junto con su padre pero sin luchar aún.

No fue hasta el 2020 cuando debutó de manera profesional haciendo pareja con Rey, misma que lo impulsó hasta que traicionara a su propio padre para formar la agrupación de luchadores rudos “The Judgment Day”, tomando un rol de villano y fuera del foco de su papá.

En los últimos meses ha tenido actuaciones destacadas, mismas que le valieron para ganar el título intercontinental en WrestleMania 41, por lo que su creciente acercamiento a la comunidad mexicana emociona a los fans de la lucha libre.

