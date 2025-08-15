⁠Karol G cantará en el medio tiempo de los Chiefs vs Chargers en Brasil y así podrás verlo gratis

La cantante colombiana Karol G estará presentándose al medio tiempo del partido de los Chiefs vs Chargers realizado en Sao Paulo, Brasil y esto es todo lo que debes de saber para no perderte este mini gran concierto.

Como si el furor por este partido no fuera suficiente, Karol G quien recientemente estrenó su álbum “Tropicoqueta” y ha tenido millones de reproducciones en streaming, estará dando uno de los shows más importantes de su carrera pues significa la unión entre la comunidad latina y la NFL.

¿Cómo ver el show de Karol G en Brasil?

Seamos fans o no del fútbol americano, no nos queremos perder por nada del mundo este show de medio tiempo, el cuál estará lleno de música latina, marcando de manera icónica la primera fecha de la temporada.

Para buenas noticias de los fans de “La Bichota mayor”, se podrá seguir la transmisión de manera gratuita luego de que se confirmara la colaboración entre la NFL y YouTube, por donde se podrá seguir esta presentación.

Ante esto, la intérprete de “Si Antes te Hubiera Conocido” declaró:

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

¿Cuándo será el Sao Paulo Game de la NFL?

Este emocionante encuentro se realizará el próximo 5 de septiembre, tan solo un día después del kick-off, en la Arena Corinthians en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El partido será a las 6:00 PM en la hora local de Brasil y 8:00 PM ET.