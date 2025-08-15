Buenas noticias para los fans de la música electrónica, Swedish House Mafia ofrecerá show en CDMX

¡Buenas noticias para los amantes de la electrónica! Una de las agrupaciones de DJs más emblemáticas: Swedish House Mafia, han anunciado un concierto en la Ciudad de México y aquí te tenemos todos los detalles que debes de saber sobre esta presentación, como la fecha, lugar y preventa para comprar boletos.

La agrupación sueca conformada por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso ofrecerá un show único en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el próximo 31 de octubre de este mismo año.

Entradas para ver a Swedish House Mafia

Ocesa informó que los boletos para ver Swedish House Mafia se podrán adquirir por TicketMaster y estarán en preventa para clientes de HSBC los próximos 20 y 21 de agosto a partir de las 12:00 de la tarde, así como la misma agrupación confirmó una venta especial para fans, mismos que se tendrían qué registrar en el sitio oficial de estos.

La venta general al público será el viernes 22 de agosto, pero con dos preventas antes, te sugerimos estar muy al pendiente para no quedarte afuera de este gran concierto de electrónica. De momento no hay un precio estimado de los boletos.

¿Quiénes son Swedish House Mafia?

Considerados como los precursores del house moderno, este trío de Djs y productores suecos llevan más de 15 años en la escena, donde han dejado éxitos como “Moth To A Flame” ft. The Weeknd, “Don’t You Worry Child”, “Heaven Takes You Home” ft. Connie Contance y “Wait So Long”.

Sus presentaciones en vivo son destacadas por la producción que llevan, pues destacan las pantallas LED, sus visuales inmersivos y la pirotecnia que juntos ofrecen una experiencia totalmente única.

Este 2025 significó el comienzo de una nueva era musical, la cuál han llamado “era 3.0" o “Three Crowns”, la cuál dio inicio con el lanzamiento de “Wait So Long”, una de sus canciones mejor recibidas, la cual en menos de 2 meses lleva más de 22 millones de reproducciones solo en Spotify.

¿Emocionado por este regreso?