¿Sin planes para este fin de semana? Checa la cartelera de los mejores conciertos que se realizarán en la CDMX este 15, 16 y 17 de agosto

¿Sin planes para este fin? Chécate la cartelera de conciertos a los que podrías ir en la Ciudad de México este fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto; locaciones, precios y una que otra sorpresa musical.

La ciudad de México es una metrópoli que nunca descansa, donde hasta un fin de semana “tranquilo” puede estar muy cargado de grandes presentaciones en vivo ¿Trap? ¿Rock urbano? ¿Electrónica? Hasta regional tenemos este fin de semana para ti.

¿Tatuaje en el cuello? ¡Sí!, ¿Sold-out en el Palacio de los Deportes? ¡También! Este viernes, el dúo de Ca7riel & Paco Amoroso se estará presentando en el Palacio de los Deportes de la CDMX y aunque sus boletos volaron en pocos días… Pero no te desanimes, porque próximamente ofrecerán una nueva fecha y pronto te contaremos más detalles.

Si lo tuyo es algo un poco más tranquilo pero a la vez bailable, no te pierdas lo oportunidad de ver a Clubz, uno de los proyectos más frescos que México ha dado en los últimos años, quienes se estarán presentando en el Pepsi Center este viernes en punto de las 8:30. Aún puedes encontrar boletos en TicketMaster, mismos que van desde los $610 hasta los $1,9098 pesos.

VAMOS A CAMINARRR AL BRILLO DE LA LUNAAA. Liran’ Roll, una de las agrupaciones más icónicas del rock mexicano ofrecerá un concierto en La Maraka. El acceso es a las 8:00 y el show iniciará a las 9:30. Aún puedes encontrar entradas, mismas que tienen precios que van desde los $500 hasta los $1,100. Es importante mencionar que este concierto es para mayores de edad.

La banda Erreway llegará al Pepsi Center donde ofrecerán sus clásicos éxitos en una noche donde quedarse quieto no es una opción. El regreso de esta agrupación viene cargada con nostalgia y mucho ritmo. Puedes encontrar boletos a través de TicketMaster, los cuales tienen un precio de $854 pesos.

Como andamos nostálgicos, te invitamos a ver a una de las bandas que hizo sonar nuestra adolescencia: Nikki Clan, quienes estarán tocando sus éxitos en el Foro La Paz este 16 de agosto. Su evento es para mayores de 18 años y las entradas se podrán conseguir mediante Passline y tienen un precio de $650.

Si lo que buscas es una noche un poco más alocada, date una vuelta al Foro Puebla este sábado 16, donde el dúo de DJ’s conocido como The Wookies harán bailar a todo mundo con sus éxitos en punto de las 8:30. Puedes encontrar accesos a través de TicketMaster, los cuales tienen precios que van de los $793 hasta los $915 pesos.

Lo intentamos pero no pudo funcionar… Uno de los compositores más destacados de los últimos años, Espinoza Paz estará ofreciendo una noche llena de éxitos en el Auditorio Nacional. La cita es el próximo domingo 17 a las 7:30. Aún puedes encontrar boletos en TicketMaster, los cuales tienen precios que van desde los $610 hasta los $2440 pesos.