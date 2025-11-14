¿Lady Gaga se retira de la música? Esto es lo que se sabe tras su última entrevista

Recientemente Lady Gaga dio una entrevista para la revista Rollig Stone donde la artista de 39 años dio declaraciones que podrían interpretarse como su próximo retiro de los escenarios una vez que termine su gira actual el próximo año.

Uno de los temas más importantes de esta entrevista fue cuando habló sobre MAYHEM, su último disco, mismo con el que salió de gira, aunque expresó que no siente la misma adrenalina que sentía cuando era joven.

¿Qué se sabe sobre el retiro de Lady Gaga?

En esta misma entrevista, la artista reveló que contrario a lo que sea una gran experiencia, siente un pequeño ataque de pánico previo a salir al escenario, e incluso mencionó que “la Gaga” Mayhem es la que más detesta por ser su lado egocéntrico, con lo que se puede interpretar que quizá ya no se siente cómoda haciendo música y saliendo de gira como el mundo del pop le exige.

Es importante mencionar que en los últimos años Stefani Joanne Angelina Germanotta, (el verdadero nombre de Lady Gaga), ha enfocado su carrera en la actuación, donde cada vez parece tener más ambición respecto a su rango actoral, siendo un desarrollo interesante desde su debut en este ámbito.

Además hizo un gran énfasis en la salud mental, donde reveló que durante la filmación de A Star Is Born (Nace Una Estrella), se encontraba tomando litio debido al brote psicótico que pasó, motivo por el cuál canceló las últimas fechas de su gira Joanne en 2018.

El detalle que encendió alertas por su posible retiro de la música fue cuando habló sobre su relación con Michael Polansky, pareja con la que lleva más de 5 años y que tiene la ilusión de convertirse en madre.

En un punto de la entrevista, le recordaron la ocasión en que dijo que “ella sería Lady Gaga por siempre, aunque se convirtiera en madre”, a lo que respondió “mentí”.

¿Cuándo se espera el retiro de Lady Gaga?

La gira mundial The Mayhem Ball terminará el próximo 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York y tras esta extensa parte del tour se espera que Lady Gaga ponga una pausa a su carrera y que se dedique de lleno a sus próximas metas que son la maternidad.

Esto podría ser el fin de la carrera musical de Lady Gaga, quien cada vez luce menos conectada a su música, siendo que con esta última gira hizo un repaso por “los personajes” que la han acompañado a lo largo de su carrera, lo cuál sería otro guiño a cerrar el ciclo como estrella del pop.