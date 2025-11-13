Corona Capital 2025 se alista para encender la Ciudad de México del 14 al 16 de noviembre, atrayendo a más de 200 mil asistentes que esperan disfrutar de tres días llenos de música en vivo. Este festival, ya consolidado como uno de los más importantes del país, promete una experiencia única para los amantes de las mejores bandas.

Con un cartel repleto de artistas de renombre, conocer los días y horarios de cada presentación es fundamental para planificar un recorrido musical a medida. Los fans podrán organizar su experiencia y asegurarse de no perderse los shows más esperados en esta nueva edición que promete emociones inolvidables.

Fuente: Corona Capital Página Oficial Corona Capital 2025: Estos son los horarios de los artistas para cada día de los conciertos

Viernes 14 de noviembre

El primer día del Corona Capital 2025 promete una apertura vibrante con nombres legendarios y nuevas propuestas musicales.



15:20 hs – Bad Bad Hats abrirá el escenario Corona Sunsets, marcando el comienzo de tres días intensos de música.

marcando el comienzo de tres días intensos de música. 17:20 hs – 4 Non Blondes tomará el escenario Doritos, con su energía noventera y un repaso por sus clásicos.

con su energía noventera y un repaso por sus clásicos. 23:00 hs – Foo Fighters será el headliner de la jornada, cerrando la noche en el escenario Corona con un show imperdible.

Otros artistas destacados: Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, Aluna, Anna of the North, entre otros.

Fuente: Corona Capital - Facebook Oficial Viernes 14 de noviembre de Corona Capital: Foo Fighters encabeza una jornada potente con Queens of the Stone Age y más.

Sábado 15 de noviembre

El segundo día ofrecerá una mezcla de sonidos indie, pop alternativo y rock experimental, ideal para quienes buscan variedad y sorpresas.



15:20 hs – Samia y Haute & Freddy abrirán simultáneamente en los escenarios Nivea y Corona, poniendo el tono indie de la jornada.

abrirán simultáneamente en los escenarios Nivea y Corona, poniendo el tono indie de la jornada. 21:30 hs – Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos , con su característico estilo entre lo melódico y lo experimental.

, con su característico estilo entre lo melódico y lo experimental. 23:00 hs – Chappell Roan será la headliner del sábado, tomando el escenario Corona para cerrar con una presentación de alto impacto.

Otros artistas destacados: Aurora, Alabama Shakes, Angie McMahon, Grizzly Bear, Marina, Mogwai y más talentos del indie global.

Fuente: Corona Capital - Facebook Oficial Sábado 15 de noviembre en Corona Capital: Chappell Roan lidera un día vibrante junto a Vampire Weekend y Aurora.

Domingo 16 de noviembre

El cierre del festival promete una noche inolvidable con potentes riffs, nostalgia y emoción pura.



20:10 hs – AFI encenderá el escenario principal con su inconfundible mezcla de punk y rock alternativo.

con su inconfundible mezcla de punk y rock alternativo. 23:00 hs – Linkin Park regresará como headliner del domingo, cerrando el festival en el escenario Corona con una presentación histórica.

Otros artistas destacados: Deftones, Weezer, James, Of Monsters and Men, Cut Copy, entre otros.

Fuente: Corona Capital - Facebook Oficial Domingo 16 de noviembre en Corona Capital: Linkin Park cierra el festival con Deftones, Weezer y una energía inolvidable.

¿Cómo llegar al festival Corona Capital 2025?

Llegar al Corona Capital 2025 es más fácil de lo que parece, solo necesitas un poquito de planificación. El festival se realiza en el clásico Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro del complejo deportivo Magdalena Mixhuca, en la CDMX.

Si vas en transporte público, el Metro es tu mejor aliado: la estación Ciudad Deportiva (Línea 9) te deja prácticamente en la puerta. También puedes bajarte en Velódromo o Puebla, dependiendo de desde dónde vengas.

Fuente: Canva Corona Capital 2025 es de fácil acceso y cuenta con varias opciones para quienes vayan a disfrutar del evento.

Si prefieres moverte en auto o con alguna app de transporte, trata de llegar temprano, porque el tráfico y los estacionamientos se llenan rápido. Muchos prefieren bajarse unas cuadras antes y caminar para evitar el embotellamiento final. Y si vas en grupo, lo mejor es acordar un punto de encuentro por si se corta la señal.

No olvides el look festivalero: ropa cómoda, calzado resistente y algo ligero para cubrirte cuando baje el sol. Viaja liviano, con paciencia y buena vibra, porque el trayecto también es parte del ritual de vivir el festival.