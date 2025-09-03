Tecate Supremo 2025: Revelan el cártel completo y la fecha de la preventa

Un nuevo evento llega para los amantes de la música, pues se suma a los festivales el esperado Tecate Supremo 2025, un evento que promete reunir a grandes artistas y garantizar momentos inolvidables, por lo que no puedes dejarlos fuera de tu agenda.

Sin duda, es una noticia que había sido esperada por los fans. Por ese motivo, aquí tenemos todos los detalles que debes de saber para poder disfrutar del Tecate Supremo 2025, desde el precio de los boletos, fecha de preventa y todas las bandas que se van a subir al escenario.

¿En dónde va a ser y cuándo salen a la venta los boletos?

De acuerdo con lo que se ha mencionado en las redes sociales del evento, será el próximo sábado 15 de noviembre en el Hipódromo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para todos los fans que estén interesados en asistir, la preventa se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre a partir de las 14:00 horas, pero solamente para tarjetahabientes Banamex.

Mientras que la venta general va a comenzar el próximo 6 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana, todo esto va a ser en la plataforma de la boletera Boleto Móvil, es importante mencionar que los precios todavía no están confirmados.

¿Qué artistas se van a presentar en el Tecate Supremo 2025?

Por otra parte, el día de hoy se confirmó el cártel completo de todas las bandas y artistas que se van a presentar en el Tecate Supremo 2025:

Zoé

Foster the People

The Kooks

Álvaro Díaz

Siddhartha

NSQK

Esteman & Daniela Spalla

Kinky

Little Jesus

Yami Safdie

Odisseo

Genitallica

Jacinto

Nash

Sin duda, uno de los eventos más esperados por los fans va a ser el acto principal, el cual va a correr a cargo de la banda mexicana Zoé.

