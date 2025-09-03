Oasis le rinde homenaje a John Mcenroe en su segundo concierto en Nueva Jersey

Fue en el 2008, cuando Oasis dio su primer espectáculo en el Área Tri-State, ahora los hermanos volvieron al MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el lunes (1 de septiembre), donde se presentaron ante cerca de 70 mil fans.

La banda ha cautivado a sus seguidores, quienes disfrutaban del show, por lo que la alegría se podía ver entre los asistentes al Oasis Live ’25, quienes aseguran se trataba de un evento cultural, al que muchos han calificado como el mejor concierto del año.

Las emociones entre los fans se pusieron al límite, cuando Liam y Noel Gallagher comenzaron a tocar las canciones que han marcado a más de una generación y que hasta la fecha, siguen siendo muy complicadas de olvidar por sus fans, quienes tuvieron que esperar años a que se reconciliaran.

¿Cómo fue el homenaje a John McEnroe?

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche para Liam y Noel Gallagher, mismo que sorprendió a los fans, fue cuando Liam se tomó un momento para saludar a su amigo de fiesta y gran leyenda del tenis, John McEnroe, quien se encontraba dentro de los miles de asistentes.

Recordemos que cada uno de sus conciertos, se están tomando un momento para dedicar una canción, pues el domingo pasado hicieron lo mismo, pero tocaron un tema mucho más complicado al hablar del trágico tiroteo que sucedió en una escuela el miércoles 27 de agosto en la ciudad de Minneapolis, donde un joven mató a dos niños y dejó un total de 18 heridos.

Sin duda, el regreso de Liam y Noel Gallagher ha sido uno de los mejores momentos en la industria musical en lo que va del presente año, aunque todavía existen personas que esperan ver una pelea en el escenario.

