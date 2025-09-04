Paso a paso para hacer la receta de Billie Eilish del chocolate Dubái

La cantante estadounidense Billie Elish demostró tener otros talentos fuera de los escenarios, pues recientemente dio a conocer que posee habilidades en la cocina. La ganadora del Grammy compartió un video en donde preparó un chocolate Dubái, el cual ha tomado gran popularidad en redes sociales.

A través de su cuenta de TiktTok, la intérprete de ‘Bad guy’ compartió cómo fue su proceso de preparación de este postre, el cual no sólo se ha poularizado en redes sociales por su peculiar aspecto, sino también por ser uno de los favoritos entre las personas que llevan una dieta vegana, al igual que la cantante.

Para la preparación, Billie Elish utilizó dos barras de chocolate iChoc, mantequilla Earth Balance, fideos dökme tel kadayıf, crema de pistache de la marcha Marco Colzani. Esto fue lo que realizó:

Frio la pasta en un sartén con mantequilla. Derritió las barras de chocolate en baño maría. Vertió el chocolate derrito en un molde. Revolvió los fideos fritos junto con la crema de pistache. Con el chocolate congelado, agregó la mezcla de fideos y crema de pistache para después agregar una segunda capa de chocolate, misma que regresó al congelador para darle forma de barra.



Este es el origen del chocolate Dubái

Como su nombre lo establece, este chocolate tiene su origen en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, donde Sarah Hamouda creó la empresa Fix Dessert en 2021 dedicada a elaborar tabletas de chocolate con combinación de varios ingredientes. Este postre no sólo surgió de una mente creativa, sino también derivó de los antojos provocados del embarazo de su creadora.

“El concepto surgió de un momento muy personal: un antojo durante el embarazo. Buscaba algo verdaderamente indulgente, diferente a todo lo que se encuentra en las tiendas”, explicó Hamouda a Vogue Arabia.

La influencer Maria Veheras fue pieza clave para que el postre tomara relevancia en redes sociales luego de que compartió un vídeo en el que probaba los chocolates Dubái de la marca antes mencionada remarcando los sonidos ASMR que se producían al masticar estas tabletas crujientes.

