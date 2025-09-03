Corona Capital confirma ‘Sesions’ en Guadalajara, Mérida y Monterrey

Los amantes de la música y las bandas de rock, recibieron una gran noticia por parte de los organizadores del Festival Corona Capital, ya que han revelado que el 100 aniversario de la cervecería, van a tener varios conciertos especiales fuera de la Ciudad de México, las sedes de estos van a ser Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Estos conciertos van a llevar el nombre de ‘Corona Capital Sessions’, los cuales tienen el objetivo es tener la celebración musical más grande en la historia del país. El anuncio oficial se hizo por medio de las redes sociales del Corona Capital, donde también se ha confirmado que se va a contar con la participación de artistas de la talla de Foo Fighters.

¿Pensabas que en los 100 años de Corona todo se quedaba en la CDMX? ???? Guadalajara, Monterrey y Mérida... ¡Bienvenidos a la celebración musical más grande de México #CoronaCapitalSessions!

¿En qué fechas y dónde van a ser los Corona Capital Sessions?

Fueron tres las sedes elegidas para poder tener una de las ‘Corona Capital Sessions’. Aquí te decimos la fecha y las bandas o artistas que se van a presentar en cada una de ellas.

Guadalajara

Keane

Phoenix

The Kooks

6 de noviembre – Estadio 3 de Marzo

Mérida

Keane

Phoenix

Passion Pit

8 de noviembre – Estadio Carlos Iturralde

Monterrey

Foo Fighters

Queens of the Stone Age

Jehnny Beth

12 de noviembre – Estadio Banorte

¿En qué fecha se va a celebrar el Corona Capital en la CDMX?

En lo que respecta a la edición quince del Corona Capital en la CDMX, este se va a llevar a cabo del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, la cita para los asistentes va a ser en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

