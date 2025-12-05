ÚLTIMA HORA: Andrea Bocelli HOMENAJEA a Luciano Pavarotti en la gala del Sorteo Mundial de la FIFA 2026 con una INESPERADA canción y el público se rinde ante él

Como se había anunciado anteriormente, el Maestro Andrea Bocelli deleitó a todo el mundo con la gran interpretación de la obra que es considerada como una de las mejores piezas de música de todos los tiempos ‘Zubin Mehta Puccini: Turandot, Act III: Nessun Dorma!’, obra musical mítica que popularizó Luciano Pavarotti.

Siendo este el primer acto del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, Andra Bocelli conmovió no solo a los asistentes sino al mundo entero con la que es considerada, una de las voces más privilegiadas del mundo, siendo que el cantante italiano de 67 años ha conquistado al mundo entero a través de las décadas y hoy rindió un gran tributo a Luciano Pavarotti.

¿De qué trata la ópera 'Zubin Mehta Puccini: Turandot, Act III: Nessun Dorma!'?

Para entender esta obra debemos de comenzar por el título del acto, "Nessun Dorma" traducido del italiano quiere decir: "¡Que nadie duerma!" y en el contexto de la ópera donde el Príncipe Calaf, quien ha resuelto los enigmas de la princesa china Turandot se enfrenta a que ella descubra su nombre antes del amanecer, con el fin de no ser ejecutado.

La pieza 'Zubin Mehta Puccini: Turandot, Act III: Nessun Dorma!' es una icónica pieza que forma parte de la ópera “Turandot” del compositor Giacomo Puccini, cuya interpretación fue llevada a otro nivel de la voz del legendario tenor Luciano Pavarotti, quien dejó su nombre en la historia como uno de los mejores cantantes.

Es importante mencionar que esta ópera quedó inconclusa como se tenía pensado originalmente debido a la muerte de Puccini en 1924, aunque fue completada por Franco Alfano y estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán.

¿Qué dice 'Zubin Mehta Puccini: Turandot, Act III: Nessun Dorma!' en español?

¡Que nadie duerma! ¡Que nadie duerma!

Tú también, oh Princesa,

En tu fría habitación

Miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza.

Pero mi secreto está guardado en mí,

¡Mi nombre nadie lo sabrá!

¡No, no, sobre tu boca lo diré!

¡Pero mi nombre nadie lo sabrá!

¡Desaparece, oh noche! ¡Ponedse, estrellas!

¡Al alba venceré! ¡Venceré! ¡Venceré!

Nessun dorma! Nessun dorma!

Tu pure, o Principessa,

nella tua fredda stanza

guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza!

Ma il mio mistero è chiuso in me,

il nome mio nessun saprà!

No, no, sulla tua bocca lo dirò!

Ma il nome mio nessun saprà!

Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!

All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!