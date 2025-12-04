inklusion logo Sitio accesible
Luto en el mundo artístico: Confirman muerte de esta reconocida artista; colaboró con Rihanna, Katy Perry Britney, Spears y Snoop Dogg, esto es lo que se sabe

El mundo de la música y el entretenimiento se encuentran de luto tras la perdida de una de esta figura reconocida

Muere querida artista
André Gutiérrez
Criscilla Anderson
En los últimos días el mundo del espectáculo, sobre todo de la música pop se encuentra de luto pues se dio a conocer sobre el fallecimiento de Criscilla Anderson, una de las artistas más queridas del medio y quien conquistó al mundo con sus coreografías.

Fue a través de sus redes sociales que se dio a conocer sobre este triste hecho, pues Criscilla dejó un mensaje de despedida el cuál su amiga Lindsey subió a Instagram, dejando así un gran hueco en el mundo artístico, donde hizo una de las carreras más sólidas e incluso llegó a trabajar mano a mano con artistas como Katy Perry, Britney Spears, Rihanna y Snoop Dogg.

¿De qué murió Criscilla Anderson?

Era sabido que durante sus siete últimos años, la bailarina y coreógrafa enfrentó una dura batalla contra el cáncer de colon, mismo que le arrebató la vida el pasado lunes 02 de diciembre a la edad de 45 años.

A través de redes dejó un conmovedor mensaje a sus hijos que dice lo siguiente:

Mi dulce comunidad, si estás leyendo esto, finalmente me he deslizado en los brazos de Jesús - pacíficamente y rodeada de amor. Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... Estoy en casa.
Para mis hijos - todo mi corazón.
Ethan, me hiciste madre. Todavía estoy a tu lado, animándote.
Savannah, mi chica extra - eras un regalo que Dios sabía que necesitaba.
Emmarie, mi bailarina amante de Jesús - sigue bailando durante cada temporada.
Everleigh, mi chispa brillante - persigue tus sueños con valentía y sin miedo.
Mis bebés... Te estoy cuidando. Cuando un momento se siente cálido, familiar o demasiado hermoso para ser una coincidencia, ese soy yo. Todavía te estoy cuidando. Todavía soy tuyo.

¿Cuáles fueron los mayores proyectos de Criscilla?

Criscilla Anderson fue una bailarina y coreógrafa de hip-hop y danza urbana; en su trayectoria compartió escenario con artistas como Britney Spears, Katy Perry, Rihanna, Snoop Dogg e incluso es considerada como una de las bailarinas más destacadas de los últimos años.

De hecho, poco antes de ser diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3 se encontraba trabajando con las Dallas Cowboy Cheerleaders (porristas de la NFL).

Finalmente su despedida cierra con estas palabras:

A mi círculo de mujeres: mis hermanas.
Gracias por abrazarme cuando no podía soportar, limpiarme las lágrimas, llevarme a citas y hacerme reír. Fueron las manos de Dios en mi vida durante años.

A mi familia... Gracias por amarme tan incondicional. Por favor, cuídense el uno del otro - mi amor todavía está envuelto a tu alrededor.

Y para @lovesongphotography - la mejor fotógrafa del planeta... Gracias por capturar mi vida tan maravillosamente año tras año. No más Photoshop, hermana - ¡Jesús acaba de darle alas a esta chica!

Sean amables unos con otros. Estén cerca de mis hijos. Y recuerden: el cielo no está tan lejos como se siente.

Los amo a todos. Siempre.

— Criscilla

