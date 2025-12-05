The Village People tiene otra canción que NO es ‘YMCA’ y no la cantaron durante el Sorteo final de la Copa del Mundial 2026; ¿Cuál es?

Este viernes 05 de diciembre, los míticos The Village People se presentaron en la clausura de la gala del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, donde interpretaron su icónica canción ‘YMCA’, la cual además de muy llamativa, nos hizo preguntarnos, ¿Tienen otra canción que no sea esa?

Village People son una agrupación originaria de Nueva York formada en 1977, quienes han hecho historia en la música disco, donde además de su hit ‘YMCA’, dejaron su huella gracias a su estilo y las letras de sus canciones en doble sentido, sí, por si no lo sabías, SÍ tiene más canciones.

¿Qué canciones cantan The Village People?

Su primer disco, ‘San Francisco Macho Man’ de 1977 fue bien recibido comercialmente, donde se desprende uno de los clásicos de esta agrupación: ‘Macho Man’, aunque la primera canción del grupo en aparecer en listas fue 'San Francisco (You've Got Me)', misma que llegó a estar en la lista de las más populares en Inglaterra.

Sorpresivamente, un año después, ‘Macho Man’ logró entrar el top 30 de popularidad de las principales listas de Estados Unidos y finalmente ‘YMCA’ fue la canción #1 en Inglaterra y #2 en su país de origen.

Dentro de los éxitos de The Village People también se encuentra:



In the Navy

Go West

Can’t Stop the Music

5’ O’Clock In the Morning

My Agenda

¿Cuál es la importancia de YMCA?

Originalmente la canción de ‘YMCA’ salió en su disco homónimo en 1978 y por casi 50 años la hemos escuchado en fiestas, reuniones y demás eventos (como galas mundiales) poco antes de que todo termine, pues al parecer es asociada a la euforia del momento, donde seguramente has visto a tus tíos levantando las manos de manera muy animada.

Únicamente en Spotify cuenta con más de 466 millones de reproducciones (la segunda versión tiene más de 157 millones) y en YouTube tiene 357 millones, dándonos una clara señal del impacto que esta canción ha tenido culturalmente.

Así que ahora lo sabes, la agrupación de música disco formada por Victor Willis (policía), Felipe Rose (pielroja), David Hodo / Apolo (electricista), Alex Briley (militar), Glenn Hughes (motociclista) y Randy Jones (vaquero) tienen una gran lista de éxitos.

