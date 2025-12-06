¡Esto no acaba! Desde Dua Lipa, Caifanes, Kavin Kaarl y Marilyn Manson: Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS de este fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre de 2025
¿Sin planes para este fin? Estos son los conciertos que no te puedes perder en la Ciudad de México
Oficialmente nos estamos despidiendo del 2025 por lo que hemos entrado en la recta final de conciertos de este año, donde pareciera que lo mejor se esperó para estas fechas, pues estaremos viviendo varios cierres de gira.
Mes con mes, la Ciudad de México ha recibido a una gran cantidad de artistas que nos han dado conciertos inolvidables, por lo que antes de que termine la temporada de espectáculos, te compartiremos nuestra agenda.
- Dua Lipa, estará cerrando su impresionante gira mundial ‘Radical Optimism’ este viernes 05 de diciembre en el Estadio GNP siendo esta su tercera presentación de la semana, mismas que fueron un rotundo éxito.
- Este viernes 05 de diciembre la banda estadounidense As I Lay Dying llegará con su metalcore al Foro Velódromo Olímpico en una noche que también contará con los actos de Here Comes The Kraken, Deathnest, Lethal James y Mondo.
- Caifanes estará ofreciendo tres conciertos en el Palacio de los Deportes este viernes, sábado y domingo, en lo que se espera que sea uno de los fines de semana más intensos en la ciudad.
- Kevin Kaarl, uno de los artistas mexicanos que mayor crecimiento han tenido en los últimos años se presentará en el Auditorio Nacional este viernes 05 y sábado 06, donde el artista llegará con lo mejor de su folk en un par de noches mágicas.
- El sábado 06 de diciembre viviremos una nueva edición del Knot Fest, donde se estará presentando Marilyn Manson, Falling In Reverse, While She Sleeps, Shinedown entre otras bandas más.
- La cantante española Valeria Castro ofrecerá una noche inolvidable en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el sábado 06 de diciembre de 2025 como parte de su gira "El Cuerpo Después de Todo".
- La banda Pedro y el Lobo ofrecerá un concierto imperdible en el Foro La Paz este domingo 07 de diciembre, en un show que se espera que haga bailar y saltar a todos sus fans al ritmo de su happy punk.