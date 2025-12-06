¡Esto no acaba! Desde Dua Lipa, Caifanes, Kavin Kaarl y Marilyn Manson: Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS de este fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre de 2025

Oficialmente nos estamos despidiendo del 2025 por lo que hemos entrado en la recta final de conciertos de este año, donde pareciera que lo mejor se esperó para estas fechas, pues estaremos viviendo varios cierres de gira.

Mes con mes, la Ciudad de México ha recibido a una gran cantidad de artistas que nos han dado conciertos inolvidables, por lo que antes de que termine la temporada de espectáculos, te compartiremos nuestra agenda.

