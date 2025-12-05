El adiós de una leyenda, muere quien fuera considerado como “el mejor guitarrista” a finales del siglo pasado: Este fue su TRISTE FINAL

Recientemente se dio a conocer sobre la muerte de Steve Crooper a los 84 años, quien fuera uno de los músicos y guitarristas más influyentes de todos los tiempos, sobre todo en el soul, blues y el R&B, dejando un legado enorme dentro de la escena musical que hasta día de hoy se ha inspirado en sus cuerdas.

Crooper es recordado por su peculiar manera de tocar y por haber formado parte de Booker T & The MG’s, donde en cada acorde, punteo y solo de guitarra dejó una parte de sí mismo, convirtiéndose en uno de los músicos más reconocidos del siglo pasado y quien ciertamente marcó a varias generaciones afines al rock.

¿De qué murió Steve Crooper?

La familia del músico se reservó las causas de muerte aunque y lo último que se supo respecto a su estado de salud es que estuvo en un centro de rehabilitación en Nashville debido a que Steve tuvo una recaída.

Se supo que el músico había estado trabajando en nueva música a pocos días de que se confirmara su fallecimiento, siendo 'Friendlytown' del 2024 su último trabajo de estudio.

¿Cuáles fueron los trabajos más destacados de Steve Crooper?

El legendario guitarrista quien es considerado como uno de los músicos que definió el soul y el R&B estadounidense destacó en su rol tanto como multi-instrumentista, compositor e incluso productor.

Fue uno de las figuras de Stax Records, la que fue uno de los sellos discográficos de soul, funk y R&B más grandes de la historia de la música contemporánea, donde pertenecieron artistas como Otis Redding, Sam & Dave, Booker T. & the M.G.'s y Albert King quienes marcaron un antes y un después.

Considerado un pilar del soul estadunidense, Cropper destacó por su trabajo como guitarrista, productor, compositor e instrumentista, especialmente durante su etapa en Stax Records, donde dejó una huella profunda en artistas y grabaciones históricas.

¿Steve Crooper es uno de los mejores guitarristas?

Según la reconocida revista Mojo, en el año 1996 fue nombrado como “el mejor guitarrista vivo”, muy por encima de figuras que hoy en día consideramos como leyendas de las cuerdas.

Junto con Booker T & The MG's, Cropper escribió "Knock on Wood" con Eddie Floyd, "In the Midnight Hour" con Wilson Pickett y "The Dock of the Bay" con Otis Redding. En 1969, Cropper lanzó su primer álbum en solitario, siendo estos algunos de sus trabajos más destacados, más allá de su aporte en la banda Booker T & The MG’s.