Peso Pluma y cantantes del regional mexicano: Estos son los 5 artistas más escuchados en México según Spotify Wrapped 2025

El primer lugar de esta lista lo encabeza el famoso grupo Fuerza Regida, el segundo puesto está ocupado por Bad Bunny, el tercero por Tito Double P, el cuarto por Junior H y finalmente el quinto encabezado por Peso Pluma.

Sin duda el regional mexicano se apoderó del gusto musical de los mexicanos. Esta ola sin duda está causando un furor entre las personas y este año lo dejó marcado en números.

¿Qué canciones fueron las más escuchadas en México según Spotify Wrapped 2025?

De acuerdo con los resultados arrojados por esta plataforma musical, las canciones favoritas de los mexicanos este años fueron las siguientes: En primer lugar se encuentra Morena de Neton Vega y Peso Pluma, en segundo lugar Te Quería Ver de Alemán y Neton Vega, en tercero Loco de Neton Vega, en cuarto TU SANCHO de Fuerza Regida y finalmente en quinto lugar Malboro Rojo de Fuerza Regida.

Peso Pluma fue un artista reconocido mundialmente, razón por la cual encabeza el lugar de la canción más escuchada en México, además de que mundialmente arrasó no solo en la música sino que fue una figura que incluso sobresalió en la moda ya que fue invitado a Fashion Week, evento que puso reflectores sobre él y su carrera.

Actualmente está por lanzar un nuevo proyecto musical, del que hasta la fecha solo ha compartido un sencillo titulado intro, el cuál es en colaboración con el también exitoso Tito Double P. De este proyecto se tiene poca información, aún no se revela si será un álbum o un EP, sin embargo se espera que sea algo grande, lleno de muchas sorpresas.

¿Cuáles fueron los álbumes que más escucharon los mexicanos este 2025?

Este 2025, para sorpresa de muchos, el género regional se adueñó de los oídos de todos los mexicanos, eso lo dejaron ver los álbumes más escuchados en México, los cuales fueron: En primer lugar Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega, en segundo lugar INCÓMODO de Tito Double P, en tercero DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny, en cuarto lugar 111XPANTIA de Fuerza Regida y finalmente $AD BOYS 4 LIFE II de Junior H.

Sin duda, este 2025 fue un éxito rotundo para solistas y bandas que crean música regional mexicana. Este género acaparó todo el foco de las personas debido a sus letras, sonidos y sobre todo colaboraciones de todo tipo ya que estas siempre generan un impacto en números para cada artista haciendo que el público de cada uno crezca cada vez más.