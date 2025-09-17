Cristin Milioti sufre accidente después de ganar su Emmy

La actriz Cristin Milioti se ha destacado por tener una larga historia actoral, permitiendo demostrar todo su talento al momento de interpretar personajes, logrando posicionar su nombre entre artistas de gran renombre a nivel internacional.

Recientemente, la artista fue merecedora de su primer Emmy, un reconocimiento al que pocos actores pueden acceder. Sin embargo, después del logro, las cámaras captaron el momento en que sufrió un pequeño accidente. Te contamos los detalles.

¿Cómo ocurrió el accidente de Christin Milioti?

Después de que la actriz ganara su preciado Emmy por su participación en la serie de “The Penguin”, la podemos ver que se dirige con un outfit de piel a la entrada de un edificio, mientras algunos camarógrafos captan el momento de su llegada.

Mientras recibía algunos halagos sobre su outfit y su reconocimiento, Cristin Milioti sufrió un pequeño accidente, tropezando y dejando caer el premio, provocando la preocupación de todos al respecto.

Sin embargo, la artista, ante el pequeño accidente y al aceptar la ayuda de otras personas, se levantó sin ningún problema. Incluso la podemos escuchar reírse ligeramente, demostrando que nada de lo ocurrido la iba a afectar en lo absoluto.

¿Quién es Cristin Milioti?

Aunque es una actriz de gran reconocimiento, para algunas personas su nombre resulta completamente nuevo. Cristin Milioti, es una artista estadounidense que nació el 16 de agosto en 1985 en Nueva Jersey, que ha participado en importantes producciones de televisión, dentro de los programas más conocidos se destacan:

¿Cómo conocí a tu madre?

El lobo de Wall Street

Black Mirror

Palm Springs

Modern Love

The Unusuals

La producción más reciente en la que participó fue en la serie de “El Pingüino”, donde nos cuentan la historia de uno de los enemigos de Batman, donde el protagonista fue interpretado por el actor Colin Farrell. Mientras que Cristin se encargó de darle vida a Sofía Falcone, quien es hija de Carmine Falcone, un poderoso jefe de la mafia que domina Ciudad Gótica. Ante su gran actuación, ganó el Emmy por mejor actriz principal en una miniserie, siendo un importante paso dentro de su carrera actoral.