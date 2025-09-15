Reaparece la actriz que interpretó a Matilda y este es su presente

En el mundo del cine hay muchos rostros ampliamente conocidos que por décadas se han destacado en la pantalla grande. Sin embargo, existen algunos casos muy particulares como el de Mara Wilson, que saltó a la fama con el personaje Matilda y hoy se reconoce como narradora.

En la actualidad, Mara Wilson tiene 38 años de edad y le ha puesto voz a producciones de animación y audiolibros, además de aprovechar su presencia pública para reflexionar sobre salud mental y resiliencia. Sin embargo, sin perseguir la popularidad que conoció de niña, la actriz eligió construir un camino alejado de los sets de filmación.

¿Por qué Mara Wilson se alejó del cine tras interpretar a Matilda?

A pesar de que películas como “Mrs. Doubtfire” y “Matilda” la habían convertido en uno de los rostros más visibles del cine familiar en los años noventa, Mara Wilson decidió no continuar bajo los reflectores.

Es que durante el rodaje de “Matilda”, su madre enfermó y falleció, por lo que significó un golpe que coincidió con el momento en que ella alcanzaba su mayor reconocimiento como actriz infantil. Hoy mantiene una carrera lejos de las presiones de la pantalla grande, pero siempre ligada a la creatividad y al poder de contar historias.

¿Cómo es el presente de Mara Wilson?

Según ha expresado la propia actriz, su vínculo con el arte no terminó con su salida de Hollywood. Al contrario, Mara Wilson estudió dramaturgia en la Universidad de Nueva York y desde entonces se ha dedicado a escribir. Ha estrenado obras, realizado trabajos de narración y publicado dos libros, entre ellos “Where Am I Now?” en el que combina memorias con reflexiones sobre el duelo, la identidad y la fama prematura.

El alejamiento del cine de Mara Wilson se dio en la adolescencia, cuando comprendió que el ambiente de la industria no le resultaba sano. La decisión estuvo atravesada indudablemente por la muerte de su madre, pero que le permitió darse la oportunidad de decidir qué hacer sobre su presente y su futuro, aunque ligada por siempre a su pasado como la tierna Matilda.