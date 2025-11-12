ÚLTIMA HORA: La canción de una artista mexicana que fue catalogada como la segunda mejor de todo el siglo, según Rolling Stone

Este miércoles el reconocido medio de Rolling Stone publicó su listado de las mejores 100 canciones en español de este siglo y a decir verdad nos ha dejado muchas sorpresas, aunque también grandes joyas que todos o la mayoría hemos cantado al menos una vez.

La revista eligió “Hasta la Raíz” de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade como la segunda mejor canción de este siglo, solamente por detrás de “Latinoamérica” detrás de Calle 13, siendo un logro en la cultura y el arte, donde la artista con más Grammy’s latinos reafirmó el poder de sus canciones.

¿Cuál es la historia de Hasta la Raíz?

La artista de 41 años ha relatado en ocasiones anteriores que su éxito “Hasta la Raíz”, perteneciente a su disco del mismo nombre y que fue publicado en 2015, nació como un viaje de regreso a sus orígenes personales.

Esta canción fue escrita junto a Leonel García, donde buscaron reflejar la necesidad de reconectar con las raíces propias, dando la importancia de recordar quiénes somos sin importar los cambios que podemos vivir, dejando como resultado obra tan potente como simple, donde el peso y poder de la canción recaen en la voz de Natalia y en su guitarra acústica, dando un folk con “un toque veracruzano”, con su rasgueo de son jarocho.

A lo largo de tres años, Natalia Lafourcade viajó por varios países de Latinoamérica en busca de inspiración y sobre todo, sus raíces; y fue durante este proceso de exploración y reconocimiento que escribió esta pista que en palabras de ella, funciona como un himno a las raíces y al crecimiento personal.

¿Qué dice Hasta la Raíz?

Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el Sol

Cada día, sigo sacando espinas de lo profundo del corazón

En la noche, sigo encendiendo sueños

Para limpiar, con el humo sagrado, cada recuerdo

Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul

Cuando mire al cielo, en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú

Una tarde, suba una alta loma, mire el pasado

Sabrás que no te he olvidado

Yo te llevo dentro, hasta la raíz

Y por más que crezca, vas a estar aquí

Aunque yo me oculte tras la montaña

Y encuentre un campo lleno de caña

No habrá manera, mi rayo de Luna

Que tú te vayas

(...)

Pienso que cada instante sobrevivido al caminar

Y cada segundo de incertidumbre

Cada momento de no saber

Son la clave exacta de ese tejido

Que ando cargando bajo la piel

Así, te protejo

Aquí, sigues dentro

Yo te llevo dentro, hasta la raíz

Y por más que crezca, vas a estar aquí

Aunque yo me oculte tras la montaña

Y encuentre un campo lleno de caña

No habrá manera, mi rayo de Luna

Que tú te vayas, que tú te vayas

Yo te llevo dentro, hasta la raíz

Y por más que crezca, vas a estar aquí

Aunque yo me oculte tras la montaña

Y encuentre un campo lleno de caña

No habrá manera, mi rayo de Luna

Que tú te vayas, que tú te vayas

(...)

Yo te llevo dentro, hasta la raíz

Y por más que crezca, vas a estar aquí

Aunque yo me oculte tras la montaña

Y encuentre un campo lleno de caña

No habrá manera, mi rayo de Luna

Que tú te vayas.

¿Cuáles son las mejores 10 canciones en español de este siglo según Rolling Stone?

Este mismo listado de Rolling Stone ha colocado las siguientes canciones en español como las 10 mejores:

