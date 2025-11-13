Concierto de Zoé HOY 12 de noviembre: Horarios, setlist, rutas para llegar y horarios, TODO lo que debes saber
Esto es todo lo que debes saber sobre el quinto concierto de Zoé en la Ciudad de México:
Este miércoles 12 de noviembre la banda Zoé se presentará por quinta ocasión en la CDMX como parte de su gira “Rexsexex”, y como parte de la celebración de los 20 años de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, uno de sus discos más aclamados.
La banda liderada por León Larregui agotó un total de seis fechas en el el Estadio GNP la Ciudad de México, un foro donde caben 65 mil personas, en una gira sin precedentes para el rock mexicano, donde miles de fans esperan que sea una noche igual de mágica como las del mes pasado.
¿Cuál será el setlist de Zoé en el Estadio GNP este 12 de noviembre?
Las primeras noches de Zoé en su paso por la CDMX como parte de su regreso noches tuvieron un setlist similar, el cuál poco ha cambiado desde que realizaron su regreso en el Vive Latino 2025, por lo que esta noche podría sonar:
- Memorex
- Vinyl
- Vía Láctea
- No me destruyas
- Corazón atómico
- Mrs Nitro
- Nunca
- Paula
- Triste Sister
- Paz
- Rexsexsex
- Solo
- Veneno
- No hay mal
- Fin de semana
- Últimos días
- Karmadame
- Skr
- Campo de fuerza
- Arrullo de estrellas
- Miel
- Labios rotos
- Azul
- Hielo
- Luna
- Soñé
- Dead
¿Por qué será especial este concierto de Zoé?
Si bien, Zoé ha agotado 6 fecha en la Ciudad de México, este regreso ha causado furor dentro de todos sus fans, y aunque ciertamente no han lanzado un material de larga duración nuevo, el que la banda retome canciones de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea” ha sido del agrado de sus seguidores.
Para este quinto concierto en el Estadio GNP será la banda Reyno quien se encargue de abrir el concierto en punto de las 8:30, siendo que Zoé subirá al escenario en punto de las 9:30 pm.
¿Cómo llegar al Estadio GNP donde se presentará Zoé?
El foro conocido como Estadio GNP está ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.