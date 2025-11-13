Concierto de Zoé HOY 12 de noviembre: Horarios, setlist, rutas para llegar y horarios, TODO lo que debes saber

Este miércoles 12 de noviembre la banda Zoé se presentará por quinta ocasión en la CDMX como parte de su gira “Rexsexex”, y como parte de la celebración de los 20 años de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, uno de sus discos más aclamados.

La banda liderada por León Larregui agotó un total de seis fechas en el el Estadio GNP la Ciudad de México, un foro donde caben 65 mil personas, en una gira sin precedentes para el rock mexicano, donde miles de fans esperan que sea una noche igual de mágica como las del mes pasado.

¿Cuál será el setlist de Zoé en el Estadio GNP este 12 de noviembre?

Las primeras noches de Zoé en su paso por la CDMX como parte de su regreso noches tuvieron un setlist similar, el cuál poco ha cambiado desde que realizaron su regreso en el Vive Latino 2025, por lo que esta noche podría sonar:



Memorex

Vinyl

Vía Láctea

No me destruyas

Corazón atómico

Mrs Nitro

Nunca

Paula

Triste Sister

Paz

Rexsexsex

Solo

Veneno

No hay mal

Fin de semana

Últimos días

Karmadame

Skr

Campo de fuerza

Arrullo de estrellas

Miel

Labios rotos

Azul

Hielo

Luna

Soñé

Dead

¿Por qué será especial este concierto de Zoé?

Si bien, Zoé ha agotado 6 fecha en la Ciudad de México, este regreso ha causado furor dentro de todos sus fans, y aunque ciertamente no han lanzado un material de larga duración nuevo, el que la banda retome canciones de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea” ha sido del agrado de sus seguidores.

Para este quinto concierto en el Estadio GNP será la banda Reyno quien se encargue de abrir el concierto en punto de las 8:30, siendo que Zoé subirá al escenario en punto de las 9:30 pm.

¿Cómo llegar al Estadio GNP donde se presentará Zoé?

El foro conocido como Estadio GNP está ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

