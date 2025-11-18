¡Drama internacional! La ex de Trudeau habla sobre al supuesto amorío del exministro con Katy Perry

El mundo del espectáculo y la política volvió a cruzarse de manera explosiva luego de que Justin Trudeau, ahora exmandatario canadiense, fuera captado en repetidas ocasiones muy cercano a Katy Perry. La historia, que comenzó como un murmullo de pasillos, escaló a titulares internacionales cuando surgieron fotos de ambos cenando en Montreal y más tarde disfrutando de un paseo en yate. Ahora, quien decidió romper el silencio es Sophie Grégoire Trudeau, exesposa del político.

Durante una conversación sincera en el pódcast Arlene Is Alone, Sophie habló sobre la presión emocional que implica ver a su expareja envuelto en rumores románticos con una superestrella mundial. Sin mencionar directamente a Perry, reconoció que las noticias que involucran a Justin pueden activar emociones “humanas”, desde tristeza hasta enojo.

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan”, expresó, dejando claro que, aunque le pega emocionalmente, prefiere elegir cómo responder en lugar de dejarse arrastrar por el ruido mediático.

Sophie también dijo que, pese a estar separados, ella y Trudeau mantienen una dinámica familiar sólida por el bienestar de sus tres hijos. Poco después de la entrevista, compartió en Instagram un video reflexivo sobre el acto de “soltar”, acompañándolo con frases como “el amor es presencia, no posesión”, mensaje que muchos interpretaron como una referencia indirecta al nuevo interés romántico de su ex.

Justin Trudeau y Katy Perry: de la especulación a la evidencia visual

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, sus apariciones han alimentado el rumor: primero fueron cenas y encuentros privados en Montreal durante el verano de 2025; luego vinieron fotos en las que se les veía relajados y sonrientes en un yate; y finalmente, un guiño público de Perry durante su cumpleaños en octubre terminó por encender el ambiente.

Para muchos, no se trata ya de un simple rumor, sino de un romance en plena construcción.

El pasado reciente de Katy Perry: su separación de Orlando Bloom

La historia no estaría completa sin mencionar la ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom, confirmada meses antes de que surgieran las imágenes con Trudeau. La pareja terminó oficialmente en julio de 2025 tras un periodo de distanciamiento. Ambos aseguraron que su prioridad continúa siendo su hija, Daisy Dove, y que mantienen una relación cordial.

Bloom declaró públicamente que todo estaría bien y que no hay más que cariño entre ellos, mientras que fuentes cercanas a la cantante afirmaron que la relación ya estaba prácticamente terminada desde inicios del año.