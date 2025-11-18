HUNTR/X conquista México: el hit animado se coló al Top 10 del K-pop

¡Paren todo! Lo que empezó como una película animada se ha convertido en todo un fenómeno musical, porque “Golden”, de HUNTR/X, ya no es solo parte de la banda sonora: es uno de los 10 hits más sonados del K-pop en iTunes México. Así como lo lees: este tema, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami (sí, las voces detrás del trío ficticio), se metió con todo en el gusto mexicano.

Desde su lanzamiento, “Golden” no ha soltado el poder: ha escalado posiciones en las listas de iTunes y se ha convertido en una especie de himno. Este triunfo no es casualidad: viene de la mano de la película animada, que ha sido una plataforma clave para catapultar esta canción al estrellato.

Y ojo, no solo ha arrasado en iTunes México, sino que “Golden” también ha hecho historia en otras listas. Por ejemplo, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, algo pocas veces visto para un tema vinculado a una producción animada.

La película también ha sido como un megáfono para el K-pop, y ha hecho que una banda animada llegue al escenario musical real con todo el poder.

El k-pop sigue ganando terreno

“Golden” no es solo un tema pegajoso, es la prueba de que el K-pop puede ir más allá de los idols tradicionales, el impacto del filme ha sido tan fuerte que incluso ha contribuido a amplificar el crecimiento del K-pop en México, un país donde el género ya tenía una base sólida, pero no al nivel de conversación que se ha generado recientemente.

Actualmente, muchos espectadores que no eran fans del K-pop comenzaron a acercarse al género por curiosidad, mientras que los seguidores más fieles aprovecharon el impulso para difundir aún más su música favorita.

La mezcla de acción, estética vibrante y canciones pegajosas de HUNTR/X, ha logrado que nuevas audiencias descubran ritmos, artistas y estilos coreanos, expandiendo el alcance cultural del K-pop y reforzando su presencia en plataformas digitales, playlists y tendencias nacionales.